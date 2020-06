Coronavirus: nessun nuovo caso in Maremma. Otto le persone ancora positive

GROSSETO – Nessun nuovo caso di positività al Coronavirus in Maremma. È questa la situazione alle 14 di oggi pomeriggio.

In totale in Maremma sono state 399 le persone infettate dal virus, di cui 367 coloro che sono guariti e 24 quelli che sono morti. Restano dunque otto persone ancora positive, cinque dei quali in isolamento domiciliare e tre in ospedale.

Anche nela Asl Toscana sud est (Arezzo, Siena, Grosseto) non ci sono nuovi positivi oggi. In tutta la Asl sud est ci sono in totale 37 casi in carico, di cui 19 persone sono in isolamento domiciliare, 11 in ospedale, una in Rsa, sei ricoverati extra Asl. I guariti sono 1357. Dalle ore 14 del giorno 22 alle ore 14 del giorno 23 giugno sono stati effettuati 770 tamponi.