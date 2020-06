Confesercenti: «Trasporti fondamentali per lavoro e turismo. Sopprimere una corsa ha gravi ripercussioni»

ORBETELLO – «Dopo la nostra segnalazione sul Frecciarossa sono stati molti i cittadini che ci hanno confermato le nostre perplessità in merito ai trasporti» afferma Enrico Tellini, responsabile per la zona sud di Confesercenti.

«La Confesercenti, nella sua segnalazione, ha evidentemente toccato una problematica molto sentita tra cittadini e attività commerciali presenti nel Comune di Orbetello. I trasporti sono fondamentali per lavorare e muoversi nel territorio. Sopprimere una corsa, una fermata, un treno, provoca naturali ripercussioni sulla vita quotidiana di coloro che, a questi servizi, sono forzatamente assoggettati. Inoltre tali servizi sono basilari per il flusso turistico, fondamentale per il nostro territorio. Non ripeteremo ciò che abbiamo già detto, ma è bene che compagnie, sindaci e assessori tengano bene a mente l’interesse generale dei cittadini».

Tellini sottolinea anche la vetustà dei mezzi su gomma utilizzati «dal gestore. Di vecchia data e spesso anche di inadeguata dimensione, che sta a dimostrare il fiacco rinnovamento del parco macchine. Il disservizio provocato dalla non coincidenza tra fermata alle stazioni e la corsa urbana, e, addirittura, sull’assenza di tale servizio oltre una certa ora della sera non depone a vantaggio di un comprensorio che del turismo fa l’obiettivo principale».

«Ai sindaci spetta non solo rendere accogliente il piazzale di arrivo, le pensiline di sosta, la cartellonistica informativa, la manutenzione degli asfalti, ma anche promuovere soluzioni adeguate con i diretti interessati alla “filiera” del trasporto. Riteniamo che la vocazione turistica unita alla destinazione green che dovrà assumere l’intero comprensorio dell’Argentario, per essere competitivo passi attraverso una progressiva ma costante implementazione dei servizi. Saremo da pungolo per questo obiettivo con le autorità competenti» conclude Confesercenti.