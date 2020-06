ROCCASTRADA – Una bambina di dieci anni è stata trasferita in ospedale dopo un incidente con la propria bici.

La bambina oggi pomeriggio, alle 15.30, a Roccastrada, in via san Martino era in bicicletta ed è caduta procurandosi alcune escoriazioni e fratturandosi un polso.

È stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasferita in ospedale.