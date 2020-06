CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Tanta, troppa gente, in poco spazio benché all’aperto e perlopiù senza mascherine». Un lettore descrive così la movida del sabato sera in molto centri della Maremma.

«Sabato ho scattato alcune foto nella salitina di Castiglione della Pescaia – racconta il nostro lettore – come si può vedere: distanziamento sociale zero. In questa situazione, se il Coronavirus è tuttora attivo, ci vorrà poco perché si diffonda nuovamente a macchia d’olio».