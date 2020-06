Amiata piano festival: programma estivo spostato al 2021. Ma i concerti di Natale si faranno

POGGI DEL SASSO – Le prime riaperture di teatri e cinema, con le relative procedure e protocolli sanitari obbligatori per la fruizione degli spettacoli, hanno portato la Fondazione Bertarelli e il direttore artistico di Amiata Piano Festival Maurizio Baglini a prendere una decisione sofferta e non facile, per cui ha prevalso, su ogni altra considerazione, il rendersi conto che quest’estate non sarebbe stato possibile mantenere intatte le peculiarità del Festival, il suo carattere volto all’insegna della familiarità e della socialità, la sua unicità di ascolto di altissimo livello acustico grazie alla location Forum Bertarelli.

Quindi, per l’anno in corso, Fondazione Bertarelli e Amiata Piano Festival hanno deciso di mantenere solo i concerti natalizi di dicembre, confermando il loro programma originario, e di spostare in toto il ricco programma previsto per l’estate ’20 al 2021.

L’assenza del Festival per quest’estate, sarà in parte compensata dall’uscita recentissima (19 Giugno 2020) del CD “Haydn: Concertos & Rarities” pubblicato da DECCA che contiene registrazioni effettuate nelle edizioni 2015 e 2019 di Amiata Piano Festival, delle seguenti composizioni di Franz Joseph Haydn:

Concerto per violino e pianoforte in Fa maggiore

Concerto per violino in Do maggiore

Sinfonia n°45 in Fa diesis minore “Sinfonia degli addii”

Concerto per pianoforte in Sol maggiore

Ouverture in Re maggiore

Concerto per violoncello n° 2 in Re maggiore

Di seguito il programma dei Concerti di Natale 2020, le cui tempistiche e modalità di prenotazione saranno disponibili sul sito www.amiatapianofestival.com.

CONCERTI DI NATALE

Sabato 12 dicembre – SHEHERAZADE, VOCE DELLE MILLE E 1 NOTTE

Paola Pitagora voce recitante; Marco Sollini, Salvatore Barbatano pianoforte a 4 mani

Rimsky-Korsakov (Sheherazade, suite sinfonica op. 35, trascrizione per pianoforte a 4 mani dell’autore)

Domenica 1 dicembre – BEETHOVEN: CAMERA PER 3 E PER 7

Maurizio Baglini pianoforte; Gabriele Pieranunzi violino; Francesco Fiore viola; Silvia Chiesa violoncello; Alberto Bocini contrabbasso; Corrado Giuffredi clarinetto; Paolo Carlini fagotto; Guido Corti corno

Beethoven (Trio per pianoforte, clarinetto e violoncello in mi bemolle maggiore op. 38, Settimino per archi e fiati in mi bemolle maggiore op. 20)