Addio maestra: palloncini verso il cielo per salutare Francesca che se ne è andata a 43 anni

GROSSETO – Tanti palloncini bianchi in volo verso il cielo azzurro per la maestra Francesca Bartalucci strappata alla vita a 43 anni da una lunga malattia.

Nel piazzale della scuola alle ore 19 un saluto commosso è stato rivolto dagli alunni della classe quarta B della scuola primaria “Salvo D’Acquisto”, dalle famiglie e dalle insegnanti di classe.

Tutti uniti per un pensiero alla maestra Francesca. «Una persona coraggiosa e tenace che ha combattuto contro la malattia fino alla fine – raccontano i colleghi -. Un’insegnante che amava il proprio lavoro educativo che ha svolto sempre con totale dedizione e con professionalità. Con il sorriso e l’ironia ha saputo coinvolgere i propri alunni infondendo loro il senso del rispetto, del dovere e della generosità verso gli altri».

«Alunni, famiglie e colleghe le hanno rivolto un saluto delicato e leggero come i palloncini bianchi in volo verso il cielo azzurro, intenso e forte per una persona come lei».