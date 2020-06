28mila euro per la riqualificazione di via Manetti: al via i lavori

GROSSETO – Partiti questa mattina i lavori di sistemazione di una parte di via Manetti, nel tratto che va da via Fallaci a via Lanza.

L’intervento, il cui costo ammonta a 28mila euro, consiste nella fresatura e nella asfaltatura del manto stradale, oltre che nel rialzamento dei chiusini. E servirà a mettere in sicurezza la via, così come previsto nel Piano delle opere pubbliche. A eseguire i lavori è la ditta Fratelli Marconi aggiudicataria dell’appalto.

“Riprendono i lavori di manutenzione delle strade e piazze cittadine con un nuovo tratto di strada da riqualificare intorno al primo anello delle Mura – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Megale -; in questo modo si completa la sistemazione dell’intera via Manetti a garanzia dell’incolumità degli automobilisti e dei pedoni e per una maggiore fluidità della circolazione “.

La fine dell’intervento è prevista entro la settimana.