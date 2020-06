Vacanze 2020, a Sanremo un’estate sicura all’insegna della bellezza e del divertimento

SANREMO – Se l’estate 2020 sarà diversa rispetto al passato, a Sanremo sarà anche un’estate sorprendente e piena di scoperte inaspettate.

Pronta a ripartire dopo i lunghi giorni di lockdown, la città dei fiori e del Festival della canzone italiana ha ideato un bouquet di esperienze dove la bellezza e il divertimento non lasceranno il passo alle esigenze di sicurezza e affidabilità.

In osservanza ai protocolli adottati dal nostro Paese, gli operatori della filiera turistica hanno infatti rivisto modelli organizzativi di lavoro e risposto in maniera concreta alle richieste di distanziamento sociale e igiene. Ma non solo, perché in vista della stagione balneare a Sanremo le misure di prevenzione sono diventate occasione per vivere la città in modo diverso, suggerendo dimensioni di vacanza inedite e nuovi itinerari.

Questo anche per merito di Sanremo On. In sinergia a Unogas Energia, l’importante rete di imprese locale è tornata a investire sul territorio con una campagna promozionale destinata a rilanciare l’immagine della vacanza. Un video emozionale che, dopo mesi di silenzio e tempo sospeso, porterà il nome della città fuori dai confini territoriali vibrando sulle note del brano vincitore dell’ultimo Festival: #Sanremofairumore.

Turisti affezionati, di passaggio, provenienti da regioni vicine ma anche da più lontano, coppie e soprattutto famiglie ritroveranno quella Sanremo che già nell’Ottocento aveva conquistato il turismo internazionale e molto, molto di più. Una Sanremo con onde in cui tuffarsi, vie dello shopping dove innamorarsi, sentieri da pedalare e ancora delfini con cui nuotare e luoghi da gustare. Quindi alberghi, locali, sport, natura e una costellazione di servizi per soggiorni relax per tutte le età e tutte le passioni. Vacanze che possono essere fatte nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ma che assicurano divertimento e tranquillità godendo di quell’ospitalità che da sempre caratterizza questa perla della Riviera Ligure. In fondo, non è necessario stare accanto per sentirsi vicini.

Cosa aspetti a prenotare le tue vacanze sicure a Sanremo?

