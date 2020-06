Rustici: «Scuole chiuse hanno portato via relazioni e sinergie» l’augurio per il prossimo anno

CASTELL’AZZARA – Un messaggio di speranza, un augurio per il futuro. È quello mandato dall’insegnante e consigliere all’istruzione del comune di Castell’Azzara Simonetta Rustici.

«Siamo ormai giunti, come consuetudine, a conclusione dell’anno scolastico, un anno particolare questo, iniziato lo scorso settembre 2019 con i migliori auspici e l’augurio di trascorrere 10 mesi di scuola sereni, durante i quali sareste cresciuti dal punto di vista umano e degli apprendimenti. Sino allo scorso mese di marzo 2020 tutto era andato per il meglio, poi ci sono stati i difficili risvolti della vicenda Covid-19 che nessuno poteva immaginare».

«La pandemia da Coronavirus ha procurato in ognuno di noi paure, ansie e momenti di profondo smarrimento e inquietudine – prosegue la nota -. Tutti abbiamo dovuto assistere ai cambiamenti radicali delle nostre abitudini di vita; in poco tempo ci siamo, e vi siete, ritrovati chiusi in casa a seguire le lezioni scolastiche a distanza attraverso piattaforme messe a disposizione tempestivamente dall’Istituto comprensivo “Umberto I” di Pitigliano a cui la nostra scuola appartiene. Vi sono venute a mancare le relazioni con gli Insegnanti e i compagni di banco, le lezioni in classe, i progetti e alcune di quelle uscite didattiche programmate ad inizio anno. Alcune di queste uscite sono state effettuate con i pulmini messi a vostra disposizione dall’Amministrazione comunale nei mesi di novembre e dicembre; ricordo la partecipazione allo spettacolo presso il Teatro Salvini di Pitigliano, il torneo di palla a volo svoltosi alla scuola secondaria di primo grado di Pitigliano e, nel mese di gennaio 2020, l’uscita didattica presso la sede di Banca Tema per assistere al teatro in lingua inglese. Purtroppo, a causa di una stagione invernale dove ha scarseggiato la neve, non ha avuto più seguito il “Progetto neve” a cui abbiamo aderito con entusiasmo e contribuito con risorse economiche messe a disposizione dallo stesso Comune».

«Cari studenti, care famiglie, le scuole chiuse nei primi giorni del mese di marzo hanno portato via a tutti voi aspetti fondamentali della vita come la socialità, le relazioni interpersonali e la sinergia con i vostri insegnanti. Abbiamo superato, dico abbiamo perché come ben sapete sono anche io un’insegnante, un anno scolastico complicato con responsabilità e senso di abnegazione. Ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza la sinergia messa in essere tra l’istituzione scolastica e le famiglie, a cui rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti per il supporto dato ai propri figli e la comprensione dimostrata. Questi mesi sono stati affrontati con forza e coesione e voi, cari ragazzi, col vostro impegno e il vostro senso di responsabilità per lo studio siete stati un esempio anche per gli adulti».

«Questo mese di giugno, nel quale si è soliti concludere un percorso scolastico impegnativo, ha quest’anno un significato ancora più forte perché tutti noi, insieme, dai più piccoli ai più grandi, abbiamo dato valore al senso di comunità, allo spirito di unione e al senso di responsabilità collettiva che ci caratterizza. Sento quindi doveroso e necessario dirvi grazie, ringraziare le vostre famiglie, la dirigente scolastica Pinuccia Selis, tutti gli insegnanti che operano nella nostra scuola. E soprattutto a voi, cari bambini e ragazzi, care bambine e ragazze della comunità di Castell’Azzara, auguro di trascorrere finalmente un’estate serena nella quale ritrovare le energie e il giusto equilibrio per ripartire a settembre con un nuovo anno scolastico foriero di iniziative, nuovi progetti e attività didattiche significative non più e solo a distanza».