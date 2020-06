GROSSETO – Giornata d’estate quella di lunedì 22 giugno in Maremma, con temperature sopra i 30 gradi per la prima volta in questa primavera-estate 2020.

Nelle ore più calde del pomeriggio, nel capoluogo, indice uv (radiazioni ultraviolette) a quota 9,1. Nel capoluogo massima di 31 gradi, minima di 17.

L’altra zona “calda” della Maremma è la zona sud: anche in costa d’Argento dovrebbe essere sfondato il muro dei 30 gradi, mentre nell’interno e nelle spiagge del nord è atteso qualche grado in meno. Vento debole o moderato fino a 15 chilometri orari.

