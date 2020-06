Flash mob per George Floyd: Anpi in piazza a Castel del Piano

CASTEL DEL PIANO – Un flash mob per ricordare George Floyd, l’uomo ucciso da un agente di polizia americano, a Minneapolis.

Ad organizzarlo l’Anpi Amiata grossetana. I cittadini sono scesi in piazza in piazza Garibaldi, a Castel del Piano. «Il placcaggio è durato otto minuti e 46 secondi con la compressione del torace e del collo di George Floyd. L’abuso degli agenti di polizia sui cittadini di pelle nera negli Stati Uniti è salito immediatamente alla ribalta mediatica e politica internazionale, così come le proteste per quanto accaduto».

«”I can’t breathe” “Non riesco a respirare” e “Black lives matter” “Le vite dei neri contano” sono diventati rapidamente slogan di denuncia contro il razzismo, l’autoritarismo e la negazione dei diritti umani. La manifestazione è stata, inoltre, un invito a prendere parte, cioè metterci la faccia, fare una scelta. E’ questo il modo attuale di essere partigiani, scegliere da che parte stare per supportare e partecipare alla lotta per il cambiamento e la rivendicazione della tutela dei diritti umani per tutte le persone del nostro villaggio planetario, come è dichiarato nella nostra Carta Costituzionale, nata dalla Resistenza e dal sacrificio di tante vite umane. Dopo 8 minuti e 46 di silenzio scandito dal battito del cuore, sono stati letti alcuni brani di Martin Luther King, Rosa Parks e la poesia “Ancora io mi solleverò” di Maya Angelou».