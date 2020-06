Edilizia, eco e sismabonus: le novità del Decreto Rilancio nell’incontro online di Ance

GROSSETO – Durante il periodo di chiusura generalizzata del settore edilizio a seguito dei decreti per il contenimento della diffusione del virus Covid 19, l’Amce Grosseto ha ritenuto di non rallentare la propria attività, assistendo le imprese associate ed i professionisti collegati alla filiera delle costruzioni.

Alcuni specifici comparti del settore hanno continuato l’apertura dei cantieri perché considerati essenziali all’attività economica anche della nostra Provincia.

“Consapevole della crisi che tutt’ora caratterizza il settore edile – spiegano dall’associazione -, l’Ance Grosseto non sta svolgendo la propria attività associativa solo con annunci rivendicativi – per quanto necessari, importanti e coerenti alla propria funzione di organizzazione di rappresentanza – ma è impegnata attraverso specifiche azioni che si profilano nella informazione e formazione a favore delle imprese.

Vale ricordare l’importante attività di comunicazione avvenuta con incontri da remoto nel mese di maggio sul tema del “Il cantiere in periodo di coronavirus – Gestione della sicurezza”, servizio svolto gratuitamente, con qualificati esperti, a cui hanno potuto partecipare oltre 600 soggetti tra le imprese associate Ance Grosseto e i loro dipendenti, i coordinatori alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili oltre ai tecnici degli Enti appaltanti.

In preparazione della auspicata ripersa economica e nella continuazione di un’azione associativa proattiva, domani sarà organizzato un nuovo video incontro sul tema “Per uno sviluppo sostenibile in edilizia, agevolazioni con detrazioni fiscali – Potenziamento al 110% di Eco e Sismabonus”.

Il seminario è rivolto alle aziende associate dell’Ance Grosseto, ai liberi professionisti, ai tecnici pubblici.

Come è noto, il Decreto Rilancio include importanti novità in materia di edilizia sostenibile collegata alle detrazioni fiscali. Il seminario approfondisce l’insieme dei bonus per ristrutturazioni, eco, sisma e fotovoltaico, analizzando la parte fiscale, la tipologia dei lavori ammissibili ed i rapporti con gli Istituti bancari e assicurativi.

Una particolare attenzione sarà riposta nella disciplina per lo sconto in fattura e la cessione del credito – concludono -, metodi riconosciuti per favorire l’ampliamento degli investimenti con premialità e agevolazioni per i proprietari di immobili”.

Il video incontro avrà come relatori:

Marco Zandonà – Direttore Area Fiscalità Edilizia Ance ed esperto de “Il Sole 24 Ore;

Nicola Massaro – Ingegnere responsabile Area Tecnologia e Qualità Ance;

Flavio Monosilio – Direttore Centro Studi Ance.

L’incontro è stato riconosciuto valido ai fini dei crediti formativi dagli Ordini professionali interessati.