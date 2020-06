Coronavirus in Italia: 221 nuovi casi, 23 deceduti e 533 guariti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Dipartimento della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Ecco i dati di oggi:

• Attualmente positivi: 20.637 (-335)

• Deceduti: 34.634 (+23)

• Dimessi/Guariti: 183.426 (+533)

• Ricoverati: 2.038 (-276)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 127 (-21)

• Isolamento domiciliare: 18.472

• Tamponi: 5.013.342 (28.972)

Totale casi: 238.720 (+221) – Qui ci sono sommati 3 casi positivi odierni che la Regione Marche ha aggiunto dopo l’uscita del bollettino.

I positivi Regione per Regione

13.838 in Lombardia

1.970 in Piemonte

1.154 in Emilia Romagna

945 nel Lazio

585 in Veneto

505 nelle Marche

394 in Abruzzo

360 in Toscana

250 in Liguria

218 in Puglia

141 in Sicilia

133 in Campania

72 in Friuli Venezia Giulia

89 a Bolzano

53 a Trento

43 in Molise

33 in Calabria

28 in Sardegna

13 in Umbria

8 in Basilicata

5 in Valle d’Aosta