Coronavirus, Anteas distribuisce mille pacchi alimentari: «Sostenute oltre 2.500 persone»

GROSSETO – Sono quasi mille i pacchi alimentari distribuiti dai volontari di Anteas, l’associazione di volontariato promossa dalla federazione Pensionati Cisl di Grosseto da marzo a giugno, nel pieno dell’emergenza sanitaria. Una cifra importante, soprattutto se si confronta con quelle che erano state le consegne nei quattro mesi precedenti al lockdown, ovvero 560 pacchi distribuiti.

Da marzo a giugno oltre all’aumento della distribuzione ordinaria, passata dalla consegna di 140 pacchi al mese a quella di 200 pacchi al mese, c’è da considerare anche la consegna straordinaria di 87 pacchi, avvenuta per ben due volte, per far fronte alle richieste di aiuto da parte delle famiglie.

“Considerato che i pacchi vengono consegnati a famiglie spesso numerose – spiega Gianfranco Benigni, presidente di Anteas – potremmo dire che negli ultimi quattro mesi gli aiuti alimentari sono arrivati a oltre 2500 persone. Ci tengo a ringraziare i volontari per l’aiuto che ci hanno dato e, naturalmente, i tanti soggetti che operano sul territorio che si rendono disponibili ad effettuare per noi donazioni”.

Anche il “Siticibo”, il progetto nato per contrastare lo spreco di cibo che prevede il recupero di prodotti alimentari freschi invenduti di forni e supermercati, è andata avanti anche durante il periodo di emergenza sanitaria e va avanti tutt’ora nei confronti di 80 persone, tre volte alla settimana.