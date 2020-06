GROSSETO – Mascherine e distanze sociali hanno fatto da cornice al passaggio di consegne avvenuto giovedì 18 giugno all’aeroporto “Amedeo d’Aosta”- sede del 4° Stormo – tra il tenente colonnello Michele N., comandante uscente del IX gruppo Caccia e il Maggiore Roberto S., comandante subentrante (per motivi di sicurezza l’Aeronautica non rivela i cognomi dei piloti). Una cerimonia sobria e ristretta al solo personale del IX Gruppo ma in linea con lo spirito che caratterizza il “Meraviglioso”.

Con circa 6500 ore di volo, 3600 sortite e 750 turni di allarme per garantire la difesa dello spazio aereo nazionale e Nato, si chiudono i quasi due anni di comando del T.Col. Michele N.. 629 giorni in cui il IX Gruppo è stato protagonista in missioni di difesa e di contrasto in giro per il mondo arrivando, nella seconda metà del 2019, ad essere impegnato contemporaneamente su tre fronti internazionali: Islanda, Kuwait e Romania oltre a quello di difesa dello Spazio Aereo nazionale. Un significativo sforzo per la lineaF2000 e per il personale del Gruppo che però si è costantemente distinto per professionalità, passione, dedizione e voglia di fare.

“Non ho remore nel dire che oggi per me cambia tutto perché sono costretto a chiudere il libro da protagonista della vita operativa. Ho cercato di imparare ogni giorno da tutti, ho cercato di travasare la mia esperienza ispirando la mia azione di comando all’esempio e allo spirito di maestri, senza considerare grado o età. Questa parentesi della mia vita è stata indimenticabile solo grazie a voi. Grazie!” Con queste parole si chiude l’intervento del comandante uscente che ringrazia sentitamente i suoi uomini per averlo sempre supportato, corretto e per avergli fatto da guida. Il T.Col. Michele N. lascia il Gruppo per frequentare il prestigioso Air War College negli Stati Uniti.

Ad assumere il comando del “Meraviglioso” il Maggiore Roberto S.. A lui l’onere e l’onore di un incarico professionale che ha visto prima di lui nomi quali quello dell’attuale capo di SMA, Generale S.A. Alberto Rosso e del capo di SMD, Generale S.A. Enzo Vecciarelli. Il Maggiore ha voluto ricordare l’importanza di valori e sentimenti quali il rispetto, la fiducia e la passione, ponendo l’accento soprattutto su quest’ultima “che ci spinge a fare sempre meglio il nostro lavoro, che spesso ci porta lontano da casa per assolvere il nostro dovere con la voglia di raggiungere obiettivid’eccellenza, perché un Gruppo non è fatto solo di passione e volontà ma anche di traguardi raggiunti”.

“ Respiriamo un’aria impregnata di tradizioni, orgoglio e sacrificio ed è proprio nel ricordo di chi ha servito prima di noi e ci ha lasciato una eredità così pesante che ci sentiamo piccoli e ritroviamo la giusta dose di umiltà. Ringraziare ci dà la possibilità di scrivere oggi la nostra pagina di storia su un libro già iniziato e ricco di gloria è un doveroso segno di rispetto per chi ha vissuto una vita di sacrifici e privazioni”. Queste le parole del Comandante del 4° Stormo, Generale B.A. Urbano Floreani che ha poi concluso il suo intervento con un ringraziamento al comandante uscente per aver vissuto l’ultimo giorno come il primo con l’entusiasmo di chi ci crede. Rivolgendosi al Maggiore Roberto S. ha voluto invece ricordare l’importanza di dare l’esempio, di consigliare e stimolare i giovani e di confrontarsi sempre con i propri Luogotenenti.

​Il IX Gruppo è uno dei Gruppi di volo che assicura quotidianamente il Servizio di Sorveglianza dello Spazio Aereo Nazionale. Compito istituzionale del 4° Stormo è quello di “assicurare la difesa aerea dell’area di interesse nazionale, concorrendo al controllo, sin dal tempo di pace, dello spazio aereo relativo ed effettuare operazioni di difesa aerea nelle aree assegnate, nel quadro di partecipazione a operazioni internazionali e gestione della crisi”. Nello specifico, il Reparto è impegnato nel servizio di allarme, 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno, attraverso l’impiego del velivolo Eurofighter. Inoltre, il 4° Stormo si occupa di assicurare la conversione operativa dei piloti della Forza Armata da impiegare nella linea F2000.