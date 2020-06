Ambra Sabatini torna in pista con la nuova protesi e sogna le Olimpiadi

PORTO ERCOLE – Ambra Sabatini è tornata in pista, con la nuova protesi da corsa ed un sogno a 5 cerchi. È passato poco più di un anno da quando la ragazza, in un incidente in motorino, ha perso la gamba sinistra, ma non si mai arresa.

Per lei, 18 anni, allenata da Jacopo Boscarini, si tratta di un vero e proprio ritorno in quanto in carriera vantava già risultati che facevano ben sperare tra le quali un 8° posto ai Campionati italiani cadetti 2017 sui 2000 metri, il successo negli 800 metri nella “Finale Tirreno” dei Cds allievi e numerose affermazioni nei cross toscani.

Dopo l’incidente e le settimane passate in ospedale, la giovane atleta si è da subito rimboccata le maniche riprendendo con l’attività fisica sin dai primi giorni: dalla bici al nuoto, passando anche per i pattini. Durante l’emergenza Covid-19 gli allenamenti a casa per mantenere la forma ed infine la graduale ripresa con i primi esercizi sulla pista di atletica nonostante l’assenza della protesi specifica che era rimasta in stand-by proprio a causa della pandemia.

Dopo i test al Centro Protesi di Budrio ecco la nuova gamba ed il primo allenamento di corsa allo Stadio Carlo Zecchini di Grosseto.