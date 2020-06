Si tuffa dalla barca e viene colpito dall’elica del motore

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si è tuffato in mare dalla barca ma l’elica del motore lo ha ferito d una gamba. Un uomo di 31 anni è stato trasferito all’ospedale di Grosseto dopo un incidente avvenuto al largo delle coste di Castiglione della Pescaia in tarda mattinata.

L’uomo, in vacanza in Maremma e originario di Castelvenere, in provincia di Benevento, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasferito in ospedale. L’uomo è stato ferito alla gamba.