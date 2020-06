Si stacca il cornicione e finisce sulla strada: «È pericoloso». Area transennata

GIUNCARICO – Un pezzo di cornicione dello storico Palazzo Scarafia si è staccato ieri pomeriggio dal tetto finendo sulla strada, la via principale del paese di Giuncarico.

Per fortuna in quel momento nessuno stava passando in quel tratto di via Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in collaborazione con la polizia municipale di Gavorrano hanno provveduto a chiudere l’area con alcune transenne.

Qualche tempo fa, lo stesso palazzo aveva avuto alcuni problemi al tetto: una parte di copertura era crollata. Ieri invece è crollata una parte di cornicione. I detriti finiti sulla strada sono poi stati rimossi.