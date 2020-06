Lutto in casa Passalacqua, cordoglio nel mondo dello sport

GROSSETO – Lutto in casa del Passalacqua. A 79 anni è mancata Gabriella Sergiacomo, moglie di Gaetano Fattorosi, veterano della manifestazione gestita dal Milan club di cui è stato socio fondatore. Gabriella e Gaetano, sono stati insieme per 60 anni, di cui 56 come marito e moglie.

Una vita insieme, una lunghissima, bellissima storia d’amore da dove sono nate due figlie, Luigina e Luisa. L’addio di Gabriella ha portata molta tristezza nell’intera famiglia del Passalacqua, che si è stretta subito intorno a Gaetano e le figlie. L’ultimo saluto a Gabriella sarà dato lunedì 22 giugno alle 9,30 nella chiesa del Sacro Cuore, poi la cremazione.