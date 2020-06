GROSSETO – Non poteva esserci miglior ritorno all’agonismo per le Under 18 del Bsc Grosseto che dopo lo stop forzato per il Covid-19 si aggiudicano la prima gara di campionato di softball battendo le Nuove Pantere Lucca. Un successo casalingo, all’impianto Scarpelli di via Orcagna, coronato da un vistoso finale di 23 a 6 per le maremmane che fra grinta e buona volontà, qualche piccolo calo di concentrazione e grande reattività, hanno fatto loro la gara.

Inevitabile l’atmosfera da fase 3: porte chiuse con alcuni genitori ad assistere al di là della rete, mascherine e distanziamento di sicurezza, attenzione nelle esultanze e soprattutto un minuto di silenzio per ricordare le troppe vittime della pandemia che ha fermato praticamente tutto il mondo dello sport, che però ha appena ripreso, piano piano, a girare. E le ragazze di mister Paolo Verrecchia, chiamate all’appello contro le lucchesi e arbitrate dal signor Migliorini, non hanno deluso sotto nessun aspetto.