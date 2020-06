Coronavirus: sesto giorno senza nuovi contagi. In Maremma solo 8 persone positive

GROSSETO – Nessun nuovo caso in provincia di Grosseto. È il sesto giorno consecutivo che in Maremma non si registrano nuovi casi positivi al coronavirus.

Situazione stabili anche per le persone ancora positive al Coronavirus che sono 8 nel nostro territorio provinciale.

Questa la sintesi dei dati:

attualmente positivi: 8

guariti: 365

deceduti: 24

contagi totali: 397

La situazione nella Asl Toscana sudest – La situazione dalle ore 14 del giorno 20 alle ore 14 del giorno 21 giugno, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 1 nuovo caso nel Comune di Terranuova. Si tratta di un uomo di 60 anni contatto di caso già noto.

Nella Asl Toscana sud est abbiamo in totale 39 casi in carico, di cui 21 persone sono in isolamento domiciliare, 11 in Ospedale, 1 in RSA, 6 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1355.

Dalle ore 14 del giorno 20 alle ore 14 del giorno 21 giugno sono stati effettuati 708 tamponi