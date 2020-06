Sei maremmano se dici: «Mi ci ribolle le chiare….». «Caro, chi se la prese campo’ un mese»

GROSSETO – Oh, quando uno si illezzisce, si illezzisce! Hai voglia a di’ “un te la piglia’!” È anche un fatto di carattere. Ci sono quelli che aboliscono subito, due urli e via. E quelli invece che pe’ passargli il lezzo….uh quanto ce ne vole! Io sono tra questi. E quando alle cose ci pensi e ci ripensi, ci rimugini e rimugini ancora….bene un si sta.

In Maremma si usa, tra le tante, anche questa espressione: “Mi ci ribolle le chiare”, quando proprio una cosa e un va be’ in su né in giù. Sei lì che ti arrovelli e ti ci arrabbi e più ci pensi e piu un ti passa.

La mi povera nonna quando mi vedeva così mi diceva: “Bimbo lascia sta’. Chi se la prese campo’ un mese”.