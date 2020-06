Inceneritore, Scarlino Energia diffida il consiglio regionale

Che la procedura di VIA in corso, contrariamente a quanto si legge nella Mozione, si fonda su nuovi elaborati progettuali, peraltro, pubblicati sul sito istituzionale della Regione Toscana e accessibili al pubblico. Sarebbe stato sufficiente accedere al sito internet della Regione per rendersi conto della nuova documentazione progettuale allegata all’istanza;