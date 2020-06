Ginevra Di Marco, Sergio Caputo e l’Orchestra della Toscana: tornano i concerti alla Rocca Pisana

SCARLINO – Torna l’apprezzata rassegna che apre alle notti d’autore svelate nella Rocca Pisana e nel centro storico di Scarlino nel pieno cuore della Maremma e della sua estate.

Sarà la fiorentina Ginevra Di Marco a inaugurare il primo concerto d’autore alla Rocca Pisana, sabato 25 luglio, alle ore 21.30 con il concerto Quello che Conta – Ginevra canta Luigi Tenco.

La splendida voce di Ginevra Di Marco, accompagnata da Francesco Magnelli (pianoforte e magnellophoni) e Andrea Salvadori (chitarre, tzouras e loop), porta a Scarlino il suo ultimo progetto artistico, il concerto tratto dall’ultimo album anonimo, Quello che conta. Omaggio a un grande maestro della musica italiana: Luigi Tenco.

Immancabile un tormentone estivo che sebbene datato 1983 Un sabato Italiano, non smette di coinvolgere attraverso la voce del romano Sergio Caputo, protagonista in formazione trio della seconda data della rassegna, lunedì 3 agosto, sempre fissata alle ore 21.30. Assieme a Sergio, Fabiola Torresi (basso e cori) e Alessandro Marzi (batteria), ripercorreranno il percorso sonoro di Caputo, arrangiando i successi che in questi 30 anni lo hanno reso celebre e amato da numeroso pubblico.

La ricca proposta musicale è organizzata dal Comune di Scarlino in collaborazione con Ad Arte Spettacoli.

La conclusione della rassegna è prevista per venerdì 7 agosto, puntuale alle ore 21.30, ORT – Orchestra della Toscana con Mya Franceschini, Mya canta Battisti. Emozioni sempre attuali che la musica e la memoria di Lucio Battisti sanno donare, a più generazioni, con la forza di parlare un linguaggio che non sfiorisce con il passare delle mode e del tempo.

«Il calendario degli eventi estivi era già pronto a gennaio – dichiara l’assessore al Turismo Silvia Travison – e avevamo creato una rassegna importante e sicuramente attrattiva. Purtroppo l’emergenza sanitaria ci ha costretto a rivedere i nostri piani. In questo caso, per la rassegna che presentiamo oggi, abbiamo solamente rimodulato l’organizzazione. I tre eventi in programma sono di alto livello e siamo orgogliosi di ospitarli alla Rocca Pisana, in una location suggestiva e particolare. Volevamo offrire un calendario estivo di spessore e, nonostante tutto, grazie alla collaborazione di professionisti come Lorenzo Luzzetti, ci siamo riusciti».

La rassegna è supportata dalle aziende agricole La Pierotta e il Pupillo, che durante le tre serate offriranno un assaggio dei loro vini.

Per informazioni rivolgersi alla Pro Loco di Follonica, via Roma, telefono 056652012

Organizzazione a cura di Ad Arte Spettacoli