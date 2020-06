SAN GIOVANNI DELLE CONTEE – Sono cinque in provincia di Grosseto, 25 in tutta la Toscana. Una di queste è a San Giovanni delle Contee. Sono cooperative di comunità, iniziative che, con il sostengo della Regione offrono servizi e creano nuove opportunità nei borghi del nostro territorio. Punti di riferimento per tutte quelle piccole realtà che riscoprono, grazie alle cooperative, il senso di comunità.

E per salutare il ritorno alle attività dopo l’emergenza covid, a San Giovanni delle Contee, frazione del comune di Sorano, estremo lembo di Maremma ad un chilometro del confine laziale, è arrivato anche il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani.

«La Toscana – ha detto Giani – non è soltanto le grandi e meravigliose città che tutto il mondo ci invidia, come Firenze, Siena, Pisa e Lucca, me è la Toscana che io definisco diffusa. Quella della costa, quella degli Appennini e dell’Amiata, quella delle aree interne come questa e noi siamo orgogliosi che queste terre, Sorano, Sovana, Pitigliano, Castell’Ottieri, Castell’Azzara e San Giovanni delle Contee facciano parte della Toscana perché sono luoghi della storia e della cultura della nostra civiltà».

Ad accogliere Giani, candidato alla presidenza della Regione alle prossime elezioni di settembre, il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni che voluto prendere una posizione netta in vista dell’appuntamento elettorale toscano. «Voterò per Giani» ha detto Vanni. «Non mi sento ingabbiato in nessun schieramento – ha aggiunto Vanni – e anche se avessi qualche divergenza politica, il mio voto andrà a Giani perché lo conosco e so che persona di valore sia».

All’iniziativa di presentazione della cooperativa di comunità che prende il nome proprio da San Giovanni delle Contee e che per il momento gestisce l’unico punto di aggregazione del paese, l’Osteria di Maccalè (www.facebook.com/osteriamaccale) era presente anche il consigliere regionale Leonardo Marras.

Come confermato anche dalle rappresentanti delle cooperativa di comunità sono tanti i progetti futuri ancora da realizzare. «Ringraziamo – hanno detto la presidente della cooperativa Tiziana Peruzzi e la vice presidente Fabiola Gorini – la Regione Toscana per il contributo che ci ha consentito di dare vita alla cooperativa. Oltre all’osteria, vogliamo realizzare qui a San Giovanni anche un albergo diffuso e altri servizi per i turisti. Tra le cose da fare c’è anche quella di riaprire il vecchio forno del paese».

In provincia oltre a San Giovanni delle Contee le altre cooperative di comunità sono a Montelaterone (comune di Arcidosso), Monticello Amiata (Comune di Cinigiano), Castell’Azzara a Isola del Giglio. Tutti i progetti sono stati sostenuti dalla Regione Toscana con un contributo a fondo perduto del 70% su investimenti massimi di 50 mila euro.