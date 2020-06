900 mila euro di interventi a Montieri per rimettere a posto le strade

MONTIERI – Ammontano a circa 900 mila euro gli interventi che prenderanno il via durante la prossima settimana nel comune di Montieri e che interesseranno la strada provinciale cinque delle Galleraie. Frutto di un accordo tra Comune di Montieri, Regione Toscana, Cosvig e Provincia di Grosseto.

«Le risorse geotermiche permetteranno di portare a soluzioni problematiche che nel territorio si trascinano da oltre un decennio e che attanagliano una delle principali vie di comunicazione per il mare. Si interverrà su tre fronti franosi, in località Confini, località Fonteapialla ed in località Casino di sopra; in quest’ultimo, da anni, la circolazione è ristretta ad una carreggiata» afferma il sindaco di Montieri Nicola Verruzzi.

«Sempre grazie a questo accordo sta giungendo a compimento la progettazione dei lavori sul movimento franoso che si è originato lo scorso inverno nell’abitato di Montieri, sempre lungo la strada delle Galleraie, e che potrà andare in appalto nei prossimi mesi».

«Sono ripresi, anche i lavori riguardanti il secondo stralcio di riqualificazione del centro storico di Gerfalco che si erano interrotti a causa della pandemia – prosegue Verruzzi -. Il comune di Montieri, peraltro, candiderà, nelle prossime settimane, Gerfalco al club dei borghi più belli d’Italia. Si è appaltato, e prenderà il via nei prossimi giorni, l’intervento riguardante la riqualificazione della strada comunale del cimitero di Travale cofinanziato in parte da fondi regionali».

«Presto partiranno anche altri interventi che fanno parte della strategia dell’amministrazione per fornire sostegno all’impreditoria locale con una rosa di piccoli interventi di manutenzione e riqualificazione. Stanno per iniziare anche due importanti progetti ideati da associazioni del territorio, in ambito culturale, e supportati dall’amministrazione che interesseranno Boccheggiano e Montieri».