GROSSETO – Uno scoppio e poi le fiamme. È partito così l’incendio che si è sviluppato tra via Emilia e via Adriatico a Grosseto un paio d’ore fa.

Ad incendiarsi un casottino in legno, che si trovava in un angolo del parcheggio che si trova vicino al supermercato. Sono stati infatti i dipendenti del supermercato ad accorrere per primi per domare le fiamme, e poco dopo sono giunti sul posto anche i Vigili del fuoco.

I Vigil hanno spento le fiamme messo in sicurezza l’area. Lo scoppio che è stato sentito dai condomini, invece, è stato causato da un barattolo di vernice che si trovava nella capanna. Il barattolo si è surriscaldato esplodendo.