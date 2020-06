Turismo: gli operatori scarlinesi incontrano il tour operator dell’Ambito Maremma Nord 

SCARLINO – Promuovere al meglio la Maremma e le sue peculiarità: è uno dei temi centrali che saranno affrontati venerdì 19 giugno alla 15 al porto La Marina di Scarlino.

Gli operatori e i fornitori di servizi legati al settore turistico locali incontreranno Carlo Gistri di “Travel today”, tour operator dell’Ambito Maremma Toscana area nord e del Parco delle Colline metallifere. «Come sosteniamo da sempre – spiega Silvia Travison, assessore al Turismo – il turismo deve rappresentare per Scarlino un comparto sempre più importante, capace di sostenere le imprese del territorio e dare lavoro ai residenti.

L’Amministrazione comunale punta molto sul rilancio del borgo e della costa: abbiamo creato un progetto, #DirezioneScarlino, incentrato proprio sulla promozione turistica, finalizzato a creare un’identità forte del territorio proprio sotto l’aspetto della ricettività. Per questo abbiamo accolto con molto piacere la proposta dell’Ambito Maremma Toscana area nord di far incontrare il tour operator dell’istituzione e del Parco delle Colline metallifere con gli operatori e fornitori di servizi di Scarlino: questa iniziativa rappresenta un primo passo verso una condivisione d’intenti che deve unire il privato con il pubblico in una sinergia costante e finalizzata allo stesso obiettivo. Abbiamo tutte le caratteristiche per riuscire a far diventare la Maremma una meta turistica per gli italiani e gli stranieri: dobbiamo solo fare sistema e operare tutti nella stessa direzione».