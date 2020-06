Turismo: al via la campagna “Maremma, sicura per natura” per la promozione del territorio

GROSSETO – E’ stata presentata oggi la campagna pubblicitaria nazionale “Maremma, sicura per natura”, promossa da Ambito Maremma Toscana Area Sud, il cui obiettivo è quello di diffondere le bellezze del territorio maremmano ad un pubblico nazionale ed internazionale, sottolineandone la sicurezza e la salubrità.

“Come annunciato con il Nucleo Fenice, parte ufficialmente il piano di promozione turistica d’ambito, che evidenzia l’accoglienza, la sicurezza e la qualità dell’offerta turistica del territorio – afferma il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. La campagna appena lanciata dimostra la ferrea volontà di voler fare fronte comune per supportare la ripresa delle attività turistiche della nostra splendida Maremma. La nostra terra è un luogo sicuro, in cui potersi godere una vacanza indimenticabile in tutta tranquillità.”

La campagna prevede una serie di video che verranno pubblicati durante l’estate, in grado di valorizzare e di far scoprire ai turisti le attrattività della nostra terra, passando per i Comuni che aderiscono all’ambito.

“La campagna appena attivata a livello nazionale, per un valore complessivo di 70mila euro, si pone l’ambizioso obiettivo del raggiungimento di 20 milioni di contatti – affermano Luca Agresti, presidente di Ambito, e Maddalena Ottali, vicepresidente –. E’ un investimento rilevante che dimostra l’importanza che il turismo riveste per l’economia locale. L’iniziativa è stata possibile grazie al sinergico lavoro delle Amministrazioni che fanno parte dell’Ambito: solo unendo le forze si può creare un’offerta turistica completa e che si adatta alle necessità dei turisti provenienti da tutto il mondo, garantendo la massima sicurezza in questo periodo di emergenza sanitaria. Ogni territorio con la sua identità e con le sue caratteristiche porta un contributo notevole che crea un’immagine positiva della Maremma, importante per la sua valorizzazione nel complesso, in Italia e all’estero.”

L’Ambito Maremma Toscana Area Sud segna l’accordo che riguarda i Comuni di Grosseto, capofila, Civitella Paganico, Cinigiano, Campagnatico, Scansano, Magliano in Toscana, Manciano, Pitigliano, Sorano, Capalbio, Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio e Semproniano per adottare strategie comuni di valorizzazione del territorio.

Per la realizzazione del video si ringrazia MacLoure Srl e il regista del video, Simone Ferrini.