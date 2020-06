Tirrenica, Marras: «La ministra conferma quanto promesso, adesso il progetto torni ad Anas»

GROSSETO – “La ministra Paola De Micheli, dopo aver incontrato Eugenio Giani e Riccardo Breda, conferma ciò che ci aveva detto qualche mese fa, ossia che, concretamente, l’Aurelia sarà adeguata”.

Così Leonardo Marras, capogruppo Pd Regione Toscana, commentando la nota del presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda che questa mattina ha incontrato la ministra delle Infrastrutture.

“Accanto a questo – prosegue -, l’ipotesi della trasformazione della linea ferroviaria attuale in linea adatta all’alta velocità è un’altra grande notizia per l’intera costa tirrenica.

In questo momento più che mai l’Italia e il nostro territorio hanno bisogno di una forte spinta dagli investimenti pubblici e di un salto di qualità nella dotazione infrastrutturale.

Nella nostra storica difficoltà è evidente che questa terra è diventata la priorità assoluta a livello nazionale, per questo tutti noi ci aspettiamo che entro settembre Anas torni in possesso del progetto, che ci sia un commissario con pieni poteri e che soprattutto siano destinate le necessarie risorse per la realizzazione dell’intero tratto di superstrada fino a Capalbio”.