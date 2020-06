Sette Bau beach sulle spiagge di Orbetello. Il sindaco firma l’ordinanza

ORBETELLO – Sette bau beach sulle spiagge del comune di Orbetello. Ad istituirle una nuova ordinanza del sindaco, Andrea Casamenti. Non si tratta però dell’unica ordinanza firmata dal primo cittadino. «La seconda è relativa a 14 ampliamenti provvisori fino ad un massimo del 30%, per 90 giorni e solo per questa stagione estiva, degli stabilimenti balneari per motivi legati alla sicurezza e al distanziamento».

Sono state istituite anche dieci free safe beach. «I punti d’ombra di cui godevano gli stabilimenti non vengono in alcun modo aumentati. Si tratta di una nuova importante risposta ai nostri operatori del settore. Nei prossimi giorni illustreremo tutto il piano estivo approvato».