Riaprono i parchi giochi, ma con le mascherine. Il consiglio ai genitori «Pulite punti presa»

SCARLINO – Da sabato 20 giugno tornano accessibili le aree gioco nei parchi pubblici di Scarlino. Gli spazi verdi comunali sono quindi nuovamente a disposizione, anche se sono previste regole da osservare in virtù dell’emergenza sanitaria ancora in corso.

I bambini devono essere sempre accompagnati da un adulto che dovrà controllare che mantengano le distanze di sicurezza e utilizzino i giochi nel modo corretto.

C’è l’obbligo di indossare la mascherina, sia per i grandi che per i piccoli con più di sei anni, e ognuno dovrà avere con sé il disinfettante per le mani da usare prima e dopo aver usato le attrezzature.

È consigliato agli accompagnatori di pulire i punti di presa dei giochi prima che vengano utilizzati. È ammesso l’accesso a solo un adulto per ogni piccolo: deve essere assicurato il distanziamento di un metro e sono vietati gli assembramenti. Nelle aree gioco sono posizionati i cartelli con tutte le norme da rispettare, comprese le indicazioni relative al numero di bambini ammessi all’utilizzo di un singolo gioco.