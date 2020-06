Primi allenamenti in sicurezza per gli Under del Golfo Rugby: «Gioia incontenibile»

GROSSETO – L’attesa è finita. Anche il Golfo Rugby ricomincia a scendere in campo per alcuni allenamenti in sicurezza. “Finalmente – ha commentato la società – La gioia dei bimbi della Under 10 e 12 è incontenibile tra il piacere di rivedersi e la voglia di giocare con la palla ovale. Prossima settimana si replica in via Puglia martedì e giovedì alle 18. E martedì alle 20 saranno i senior a scendere in campo”.