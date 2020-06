Prende forma il nuovo ingresso di Acqua Village: «Sarà un’opera gigantesca»

CECINA (LI) – Continuano i lavori a Acqua Village Cecina: il nuovo imponente ingresso sta prendendo forma per accogliere gli ospiti del parco acquatico. Le squadre operative sono al lavoro per ultimare la ristrutturazione dell’entrata della struttura: l’intervento sta riguardando in questi giorni le parti in legno che per l’imponenza sono state sollevate da terra con una gru speciale.

A fornire supporto a Acqua Village è l’azienda La Vivolegno di Follonica, specializzata nella lavorazione e nella costruzione di manifatture in legno. Il progetto prevede la realizzazione di due enormi pagode tiki alte 9 e 7 metri, con due lampade di due metri ciascuna. Al centro del piazzale è stato posizionato un totem alto 10 metri, con una fiaccola da cui uscirà acqua nebulizzata, mentre nel tronco sarà scolpito il volto di una maschera tiki.

Spazio anche alle rifiniture che come sempre saranno curate nei minimi dettagli per trasportate gli ospiti in un clima hawaiano. Il nuovo portale nasce dalla creatività di Acqua Village Studio, è progettato da Ozlab Funfactory e scolpito dallo scultore Raffaele Lattuada. L’intervento prevede anche l’ampliamento del centro direzionale. L’apertura del parco acquatico di Cecina è prevista per sabato 4 luglio, mentre il parco di Follonica aprirà mercoledì 1 luglio. Sul sito www.acquavillage.it è pubblicato il Piano sicurezza per un’estate di divertimento in sicurezza.