Mensa e trasporto scolastico sull’Amiata: iscrizioni e pagamenti on-line. Ecco come fare

AMIATA – A partire dall’anno scolastico 2020/2021 cambia il sistema di gestione dei servizi scolastici relativi a mensa e trasporto per le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di tutti i Comuni dell’unione dei comuni montani Amiata grossetana (Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano).

La nuova gestione dei servizi è telematica, sia per le iscrizioni che per i pagamenti ed è attuata tramite il sistema informativo School-net.

Per fruire dei servizi scolastici le famiglie devono necessariamente registrare i propri figli sul Portale dei Genitori, raggiungibile da qualsiasi PC o smartphone connesso alla rete, attraverso il seguente indirizzo web: www1.eticasoluzioni.com/

Le iscrizioni ai servizi scolastici, quali mensa e trasporto, dovranno essere presentate esclusivamente online allegando la copia di un documento di identità in corso di validità dal 29 giugno 2020 al 31 agosto 2020.

Non sarà più possibile, pertanto, consegnare fisicamente i moduli presso l’Ufficio Scuola del Comune di residenza ma occorrerrà procedere con le iscrizioni online.

Dal nuovo anno scolastico cambiano anche le modalità di pagamento delle quote di compartecipazione ai servizi scolastici. La compartecipazione per la mensa ed il trasporto scolastici avverrà con la modalità prepagata attraverso ricariche a importo libero effettuabili on-line nelle seguenti modalità:

– pagamento MAV generato dagli utenti dal portalegenitori

– pagamento tramite PAGOPA

– pagamento tramite ADDEBITO SEPA (SDD).

Verranno quindi scalate in modo automatico dal credito prepagato o dall’addebito sul proprio conto corrente, se attivato, le somme di volta in volta dovute per i servizi usufruiti.

Non saranno più inviati i bollettini MAV all’indirizzo di residenza.

Per maggiori informazioni si prega di consultare l’informativa disponibile sul sito web dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana nella sezione dedicata ai SERVIZI SCOLASTICI, A.S. 2020-2021.