La Asl potenzia il servizio prelievi: esami del sangue anche la domenica

GROSSETO – L’Asl Toscana sud est tiene fede agli impegni presi con i sindaci e quindi con i cittadini che, come annunciato, dalla prossima domenica, 21 giugno, potranno eseguire prelievi del sangue ed esami di laboratorio anche in questo giorno festivo, insieme alla realizzazione di altri interventi di ottimizzazione dell’offerta.

A partire da questa domenica, gli utenti possono recarsi al punto prelievi del distretto di via Don Minzoni, attivo dalle 8 alle 17.30, tramite accesso diretto. Qui, coloro che hanno una prenotazione, se lo ritengono utile, possono comunque anticipare l’appuntamento presentandosi direttamente e mettendosi in fila con gli altri per fare il prelievo. Allo stesso modo sarà aperto anche il punto prelievi dell’ospedale Misericordia, con accesso diretto dalle 7.30 alle 17.30.

Oltre a questa novità, per agevolare l’intera utenza della Sud Est, l’Azienda ha deciso di allungare i tempi di apertura di tutti i centri prelievi del territorio con un orario che va dalle 7:30 alle ore 13, negli stessi giorni già previsti dalla programmazione.

“I provvedimenti presi sono dimostrazione della massima disponibilità da parte nostra di assicurare la più ampia possibilità di accesso a chiunque necessiti di fare gli esami di laboratorio, che potrà quindi usufruire di questa prestazione 7 giorni su 7 a Grosseto città e con un orario molto più ampio nei distretti dei comuni della provincia” dichiara il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso.

Il potenziamento dei centri prelievo fa parte della pianificazione generale di incremento della risposta di salute che la Direzione della Asl Toscana sud est sta realizzando per far fronte al fabbisogno, rilevato dopo il periodo di lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19.