Jovanotti scala il Monte Amiata in sella alla sua bici rosa: «Un posto magico abitato dagli dei»

AMIATA – “Il Monte Amiata lo chiamo #fujiaamiata, perché da Cortona ha questa forma molto monte Fuji” scrive Lorenzo Cherubini alias Jovanotti sul suo profilo Instagram commentando le foto postate. Nei giorni scorsi, infatti, @lorenzojova è arrivato sull’Amiata con la sua bicicletta rosa.

“Oggi sono arrivato in vetta partendo da casa e ritorno, un bel trip di 175 km con 3.300 metri di dislivello, ma era un po’ che l’avevo messo nel mirino e approfitto di questo periodo in cui ho dovuto posticipare molte attività in programma per fare qualche giro lungo dalle mie parti – spiega -. Il bosco che si attraversa salendo alla vetta rende evidente perché gli etruschi, che erano gente dedita alla meraviglia, lo considerassero un posto magico, abitato dagli dei. Fateci un giro una volta, magari a piedi o in mountain bike, è un gran posto in #toscana #italia #mondo #nonvogliocambiarepianeta”.

Come scrive il cantautore, in queste ultime settimane si è dedicato molto alla sua grande passione, la bicicletta. Dopo i suoi lunghi viaggi “pedalati” – l’ultimo in America del sud, dove ha percorso più di 4mila chilometri in 40 giorni, che è diventato un docutrip andato in onda su RaiPlay nei mesi scorsi – adesso ha deciso di utilizzare le due ruote per scoprire i meravigliosi paesaggi della sua terra, la Toscana. Per questo passare dalla “montagna solitaria sacra agli etruschi”, come ha definito il Monte Amiata, è stato d’obbligo.

“Viaggiare in bici è bellissimo perché vedi cose che non troveresti andando in macchina – spiegava il cantante alla Gazzetta dello Sport lo scorso aprile -, e risponde ad un desiderio di immersione totale nella natura, che nasce e rinasce sempre perché è la parola natura è la contrazione di nascitura”.