Il Comune vieta le sagre: «Aiuteremo le associazioni con un contributo»

MANCIANO – L’amministrazione comunale di Manciano ha deciso che durante l’estate 2020, a causa dell’emergenza da Covid-19 ancora in corso, non si svolgeranno sagre né feste rionali.

“La decisione – spiega l’assessore al Turismo del Comune di Manciano Valeria Bruni – è maturata a seguito della pandemia da Coronavirus per evitare assembramenti e per rendere ancora più sicura l’estate nel nostro territorio. L’annullamento delle sagre va anche incontro ai ristoratori e ai bar che nei mesi scorsi hanno subito la chiusura forzata degli esercizi e che comunque si ritrovano ad affrontare spese ingenti per portare avanti le attività. Allo stesso modo, avremo un occhio di riguardo per le associazioni che da sempre organizzano le tradizionali sagre paesane con un contributo straordinario per permetterne la sopravvivenza”.