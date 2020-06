Game Fair ritorno: conferma per settembre. E sarà ad ingresso gratuito

GROSSETO – Tutto pronto per il Game Fair Italia 2020 che si svolgerà a Grosseto nei giorni 11,12,13 settembre 2020.

Sarà un’edizione speciale, sia perché la più grande manifestazione outdoor organizzata in Italia raggiunge la sua 30°edizione, sia perché sarà il momento della ripartenza dell’intero sistema delle attività all’aria aperta ed in particolare dei settori di riferimento, caccia, tiro sportivo e outdoor.

In vista di questo appuntamento Grossetofiere ha lavorato per garantire la massima sicurezza delle persone, Espositori, Visitatori e Collaboratori, nel rispetto delle normative costruiremo il villaggio espositivo, organizzeremo gli ingressi, le linee di tiro e gli spettacoli in modo da garantire la sicurezza di tutti.

Questa Edizione del Game Fair, nel corso del suo trentennale percorso, sarà ricordata nel tempo e le emozioni che solo questa manifestazione sa suscitare, raddoppieranno il proprio effetto in quanto racchiuderanno la voglia di tornare alla normalità e alle attività ludiche e ricreative, dando il via alla ripresa che tutti attendono.

I grandi spazi aperti del Game Fair e la Maremma con la sua natura incontaminata ed il cielo limpido sono la garanzia, per organizzare un evento in grande sicurezza, in proposito si ricorda che il Game Fair si sviluppa su un’aria aperta di 30 ettari di cui l’80% total green.

E’ scontato ricordare cosa rappresenta il Game Fair, con i suoi spettacoli, con le sue interattività dove il visitatore diventa il vero protagonista della manifestazione partecipando agli eventi, una fiera trasformata in un grande parco giochi delle attività all’aria aperta che in questo periodo rappresentano non solo una riscoperta di antichi valori ma una vera e propria necessità.

Gli appassionati che nei mesi scorsi non hanno potuto dar vita alle proprie passioni durante il Game Fair potranno partecipare in modo attivo a prove pratiche, assistere agli show, partecipare a gare.

Come sempre la cinofilia e l’equitazione copriranno con spettacoli coinvolgenti l’intero arco della giornata fieristica, falchi, poiane e i grandi rapaci voleranno liberi sul ring degli spettacoli, il baby parking e la fattoria didattica saranno attrazioni di sicuro interesse per i bambini, la cui presenza è sempre stata numerosa durante le edizioni del Game Fair grossetano.

In prossimità dell’apertura della stagione venatoria, il Game Fair rappresenterà un’occasione unica per fare acquisti a condizioni particolarmente vantaggiose, potendo scegliere tra numerose offerte delle aziende espositrici che mai come in questa edizione presenteranno in maniera completa i propri campionari.

“Sarà un’edizione speciale,” commenta il Presidente di Grossetofiere Andrea Masini, “oggi più che mai sentiamo il bisogno della vita all’aria aperta ed il Game Fair rispecchia in pieno questa filosofia, vogliamo che questa edizione del Game Fair sia accessibile a tutti, per questo stiamo lavorando con le Istituzioni locali per offrire l’ingresso gratuito a tutti i visitatori”

“Questa edizione del Game Fair per tutto lo staff di Grossetofiere” conclude il Direttore Carlo Pacini “assume ancora più valore in quanto rappresenta la ripresa delle attività della società, siamo orgogliosi di aver portato in Maremma questa manifestazione in quanto promuove a grandi livelli i settori delle attività che si esercitano all’aria aperta che rispecchiano in pieno i valori del nostro territorio”.