GROSSETO – 42 anni. 42 anni di compleanni e feste, di anniversari e rimpatriate di amici. Una storia lunga quella dell’Hungry years, storico pub di Grosseto. Era il 27 maggio del 1978 quando Marco e Donatella inaugurarono la birreria Hungry years, un pub come non ce n’erano nel centro storico della Grosseto di allora.

«Da quel giorno, per oltre 40 anni, è stata sempre un’attività di successo che ha accolto centinaia di giovani di più generazioni, poi diventati adulti, padri e madri con i loro figli e a loro volta con i propri figli» raccontano Marco e Donatella che oggi vanno in pensione dopo 42 anni di lavoro.

di 6 Galleria fotografica Hungry years









«Era una cosa già stabilita che sarebbe dovuta accadere a fine anno, ma il Covid19 ci ha costretto ad anticipare quella scadenza. Gli spazi limitati che le restrizioni impongono per il distanziamento sociale e tutta le miriade di regole che ne fanno parte cozzano con lo spirito che ha da sempre contraddistinto la nostra politica: la condivisione la vicinanza, il dialogo senza orpelli che nascondano il sorriso».

«Avremmo voluto approfittare di questi ultimi mesi per poter, con calma, salutare tutti i nostri amici e clienti ma anche se non sarà possibile farlo davanti a una buona birra o a un piatto di penne alla Buzzurra, un forte abbraccio va a tutti voi ringraziandovi per il vostro affetto».

«Ci piacerebbe che la birreria Hungry years non scomparisse con noi; la nostra attività rimarrà in vendita fino a che sarà possibile. Confidiamo che qualcuno abbia il desiderio di portarla avanti al nostro posto. Per chi fosse interessato ci potrà trovare allo stesso numero della birreria (0564413351) al cellulare di Marco (3470804536) o all’agenzia (056420159)».