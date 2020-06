Diritto allo studio: contributi per studenti di medie e superiori. Chi può richiederli e come fare

GROSSETO – Fino al 26 giugno è ancora possibile fare domanda per i contributi previsti per il diritto allo studio in favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie per l’anno scolastico 2020/2021.

Per accedere ai contributi è necessario:

essere iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 ad una scuola secondaria di primo e secondo grado, sia statale che paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione professionale (FP) attivato presso una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata;

il valore dell’Isee del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o Isee minorenne nei casi previsti non deve superare il valore di 15,748,781 euro;

come requisito anagrafico è necessario avere la residenza nel Comune di Grosseto, non avere al di sopra dei 20 anni (fino al compimento del 21esimo anno di età);

La domanda deve essere compilata in ogni campo, dichiarando i dati dell’attestazione Isee in corso di validità.

Per tutte le info contattare l’ufficio Servizi educativi al numero: 0564/488772-777.

Bando e domanda sono disponibili al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/diritto-allo-studio/.