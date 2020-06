Coronavirus: nessun nuovo caso in Maremma. Sono otto le persone ancora positive

GROSSETO – Nessun nuovo contagio in Maremma nelle ultime 24 ore. Nessuna variazione di dati rispetto a ieri e due giorni fa:

attualmente positivi: 8

guariti: 365

deceduti: 24

contagi totali: 397

Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Siena e Arezzo) abbiamo in totale 36 casi in carico, di cui 22 persone sono in isolamento domiciliare, 7 in ospedale, 1 in Rsa, 6 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1356.

Dalle ore 14 del giorno 18 alle ore 14 del giorno 19 giugno nella Asl Toscana sud est sono stati effettuati 772 tamponi.