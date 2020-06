Centri estivi di Comune e Coeso per bambini dai 3 ai 14 anni: aperte le iscrizioni

ROCCASTRADA – Sono aperte le iscrizioni per il servizio estivo rivolto ai bambini nella fascia di età compresa tra 3 e i 14 anni per i quali nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale aveva condotto un’indagine rivolta agli interessati. Contrariamente agli anni scorsi, in ragione delle misure di controllo sanitarie imposte dalle norme nazionali e dalle linee guida per la prevenzione del contagio da Covid-19, il servizio si articolerà in maniera diversa.

Sarà svolto su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) con orario antimeridiano dalle ore 8.30 alle ore 12.30; sono previsti due turni rispettivamente dal 1 al 31 Luglio e dal 1 al 31 agosto. E’ rivolto ad un numero massimo di bambini pari a 60 per ogni turno. Tenuto conto che dovrà essere garantito il distanziamento sociale, sono stati previsti n. 5 centri ove verrà svolto il servizio rispettivamente in Roccastrada capoluogo e nelle frazioni di Ribolla, Sticciano, Roccatederighi e Sassofortino. I siti dove verranno svolte le attività sono individuati nei locali delle scuole o di altri immobili nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale dotati di apposite aree verdi.

In ogni frazione sono previsti due gruppi, composti rispettivamente da 5 bambini per la fascia di età 3/5 anni e da 7 bambini nella fascia di età 6/14 anni nel rispetto delle linee guida. Non è previsto servizio di trasporto per cui i bambini dovranno essere accompagnati e recuperati direttamente dalla famiglia sul luogo individuato per lo svolgimento delle attività.

COME FARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: La domanda di iscrizione, scaricabile dal sito internet www.coesoareagr.it e www.comune.roccastrada.gr.it o reperibile presso lo Sportello socioeducativo comunale, corredata di attestato di pagamento, deve essere presentata presso lo Sportello socio-educativo del Coeso-SdS Grosseto presso il Palazzo Comunale di Roccastrada previo appuntamento (referente dott.ssa Ilaria Fucili, tel. 0564 561244) o tramite mail al seguente indirizzo i.fucili@coesoareagr.it o tramite PEC al seguente indirizzo: sdsgrosseto@pec.it.

L’ammissione del minore al Centro sarà subordinata al pagamento della quota di compartecipazione.

Per ulteriori informazioni contattare la referente del servizio Dott.ssa Ilaria Fucili tel. 0564 561244 email: i.fucili@coesoareagr.it.

Le domande potranno essere presentate a partire da domani, venerdì 19 giugno e fino al giorno 24 giugno per la iscrizione al 1° turno che si svolgerà nel mese di Luglio ed entro il 17 luglio per la iscrizione al 2° turno che si svolgerà nel mese di Agosto. Per la partecipazione al servizio è previsto un contributo che va da 50 € a 150 € sulla base del valore ISEE MINORENNI certificato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. in corso di validità.

Sul sito internet del Comune di Roccastrada (www.comune.roccastrada.gr.it) sarà possibile reperire avviso e modello di domanda.

“Abbiamo voluto fortemente attivare questo servizio estivo, consapevoli delle difficoltà che hanno trascorso le famiglie nel periodo di chiusura delle scuole e soprattutto per dare un segnale di ripresa della socializzazione ai bambini che sono stati quelli che hanno sofferto più di chiunque dal punto di vista emotivo e per fare questo siamo andati incontro, nel rispetto delle regole, alle richieste delle famiglie, aprendo i centri estivi in tutte le frazioni – queste le parole dell’assessora alle Politiche Educative e Istruzione Elena Menghini -; nel rispetto delle linee guida che impongono determinate misure di salvaguardia rispetto alla possibile diffusione del contagio da Covid-19, abbiamo dovuto rinunciare ad attivare il servizio di trasporto e le tradizionali uscite marittime o nei parchi a tema; i gruppi di bambini che parteciperanno alle attività saranno quindi più piccoli, ma alla fine siamo sicuri che i bambini apprezzeranno la possibilità di tornare a giocare e socializzare insieme.”