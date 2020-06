GROSSETO – Una piacevole giornata di sole quella di giovedì 18 giugno in provincia di Grosseto: cielo sereno sin dal mattino a sera, senza possibilità di precipitazioni.

In attesa di un robusto aumento delle temperature, atteso da domenica, resta stabile la situazione nella giornata di oggi: nel capoluogo attesa una massima di 26 gradi e una minima di 14.

Vento debole in mattinata e in serata, in leggero aumento durante le ore pomeridiane, comunque inferiore ai 15 chilometri orari. Qualità dell’aria molto buona, altezza dell’onda inferiore ai 50 centimetri.

