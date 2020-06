Uisp a pieno regime fra riunioni, centri estivi e programmi per settembre

GROSSETO – E’ ormai ripartita a pieno regime la Uisp di Grosseto. Per il comitato presieduto da Sergio Perugini appuntamento con la prima direzione dopo la chiusura per l’emergenza Coronavirus.

Assieme al presidente Perugini, ai vicepresidenti Massimo Ghizzani e Maurizio Zaccherotti, hanno analizzato il momento dell’associazione gli altri componenti della direzione: Olinto Fedi, Francesco Luzzetti, Francesco Paoloni, Gianfranco Pettinari e Massimo Pifferi.

Tra i temi dibattuti le attività da portare avanti nelle prossime settimane, come i centri estivi, quelle che dovranno ripartire a settembre, come i corsi, e le discipline, come il calcio, ancora in attesa di direttive per il via libera.