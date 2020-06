Trenitalia ripristina le Frecce Bianche, Ceccarelli: «Accolta parte delle nostre richieste»

GROSSETO – “Sono lieto che Trenitalia abbia accolto una parte delle nostre richieste e che, a partire dal 21 e 22 di giugno, sarà ricostituita per intero l’offerta di Freccia Bianca sulla direttrice Tirrenica”.

Così l’assessore Vincenzo Ceccarelli commenta l’informazione diffusa da Trenitalia sul ripristino dell’offerta dei treni ad alta velocità che viaggiano lungo la costa.

“Trattandosi di treni a mercato e dunque fuori dal nostro contratto di servizio – prosegue Ceccarelli – non era affatto scontato. Purtroppo, ad ora, non è stata accolta la nostra richiesta di far viaggiare gli abbonati con carta TuttoTreno, oltre che sulle Frecce, anche sull’Av di nuova istituzione, che è andato a prendere il posto di una Freccia Bianca. Si tratta di una richiesta del tutto legittima e ragionevole, che continueremo a sostenere”.