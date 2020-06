Riapre il Montieri bike park: ripartono attività e noleggio bici. Tutte le info utili

MONTIERI – Il Montieri bike park è aperto a Montieri. Offre trail di ogni difficoltà, segnalati da un colore differente per ogni livello tecnico.

Alcuni trail hanno luogo all’interno della riserva naturale Cornate e Fosini, e arriveranno ad estendersi all’interno del territorio comunale nei prossimi anni. Il percorso è perfetto per le e-bike e non solo.

L’Asd Ebike Montieri, in collaborazione con Super natural bike point, attende i bikers presso la sede in via Matteotti 18 per informazioni/ noleggio ebike e attrezzature/ tour guidati/ mappe e servizio di ciclofficina.

Per informazioni, tariffe e prenotazioni, contattare via mail ebikemontieri@gmail.com, al numero di telefono +39 320.8317848 o sulla pagina Facebook @ebikemontieri.