Parcheggio al mare, tariffe agevolate: il Comune rinnova la convenzione

MONTEROTONDO MARITTIMO – A partire da venerdì 19 giugno la parking pass si potrà acquistare anche a Monterotondo Marittimo, al front office del Palazzo comunale, in via Bardelloni. Il front office sarà aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 12.

La parking pass è una card prepagata, valida per tutto il 2020, riservata ai residenti nei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto, Sassetta e Monterotondo Marittimo per la sosta nei parcheggi presenti nel Golfo di Baratti e nel Parco della Sterpaia.

Sarà possibile acquistare la parking pass, per i residenti proprietari di autovetture, al costo di 34 euro per una singola autovettura o per due o più autovetture intestate alla stessa persona.

Si prega i gentili utenti di venire muniti di libretto di circolazione delle auto, altrimenti la parking pass non potrà essere rilasciata.

Il richiedente potrà estendere la validità dell parking pass a due autovetture intestate a persone appartenenti allo stesso nucleo familiare al costo di 43 euro. Per i residenti, proprietari di autocaravan, è possibile effettuare un pagamento cumulativo di 80 euro della durata di 7 giorni consecutivi.

A fronte di tali pagamenti, verrà rilasciata una tessera che dovrà essere esposta in modo ben visibile all’interno del veicolo.

I non residenti possono attivare la parking pass dei turisti per una settimana e mezzo alla tariffa di 45 euro per l’auto e 90 per l’autocaravan con validità su tutti i parcheggi costieri della Val di Cornia eccetto il Parco di Rimigliano.

Per le strutture ricettive della Val di Cornia, i proprietari di seconde case a Piombino o per gli affitti turistici a Piombino abbonamenti e tariffe ridotte: settimanale 30 euro; quindicinale 50 euro; mensile 75 euro.