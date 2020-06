Fratelli d’Italia: «Cimitero aperto anche la domenica, è il volere dei cittadini»

FOLLONICA – “Ci sono arrivate numerose richieste da parte dei cittadini perché facessimo nostra la causa dell’apertura domenicale del cimitero cittadino”.

A scriverlo, in una nota, Danilo Baietti di Fratelli d’Italia.

“In un momento storico come questo – prosegue -, dove per mesi i cari sono stati impossibilitati a rendere omaggio ai propri defunti, questa istanza pare essere ancora più sensata e fondata.

In effetti, la domenica è il giorno in cui molti, non lavorando, vorrebbero recarsi al cimitero e far visita ai propri cari ormai defunti.

Per questo – conclude Baietti – chiedo personalmente al commissario prefettizio di attivarsi e venire incontro alle richieste della cittadinanza, garantendo una apertura, anche solo di mezza giornata, ma che possa permettere il culto dei defunti ai cittadini”.