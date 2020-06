Due settimane di camp estivo con l’Invictasauro, ecco come iscriversi

GROSSETO – Un’altra bella iniziativa dell’ASD Invictasauro, che organizza 2 settimane di camp estivo che si svolgerà presso il centro sportivo di via Lago di Varano dal 6 al 10 e dal 13 al 17 luglio. Il camp sarà seguito dai seguenti tecnici: gli allenatori Russo, Pratesi, Tocchi e Toti, i preparatori atletici Bellacchi e Maggiotto e gli allenatori dei portieri Corti e Caporossi.



Questo il programma: ore 8.30 inizio attività; ore 10 pausa colazione; ore 10.30 ripresa attività, ore 12.30 fine attività.

Il costo complessivo è di € 130 per una settimana e di € 200 per due e comprende il kit abbigliamento (piccola sacca con maglia, pantaloncino e calzettoni), l’assicurazione e la colazione.

Le iscrizioni potranno avvenire presso la segreteria della società, oppure presso il negozio Punto Sport in via della Pace.

È possibile pagare la quota del Camp con il bonus “centri estivi”. L’attività è riservata ai ragazzi e bambini nati negli anni 2007-2008-2009-2010-2011 e 2012. Per qualsiasi informazione chiamare il numero 338.8676233.